«Сожженные дотла»

Сегодня, 19 февраля, во Дворце культуры прошла презентация книги «Сожженные дотла». Этот сборник о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Сафоновского района подготовил руководитель поискового отряда «Серп и Молот» Сергей Авраменко. Книга издана при финансовой поддержке Администрации МО «Сафоновский район».





Взгляды учащихся школ города, студентов, представителей совета ветеранов были прикованы к экрану, на котором мелькали кадры документальной хроники, вызывающей шок: 203 сожженных деревни района, тысячи расстрелянных мирных жителей, включая грудных младенцев, не пощадили немецко-фашистские палачи.

И обо всем этом ужасе говорили ведущие программы Елена Илясова и Дмитрий Буянов, руководитель музея Васильевской школы Валентина Борщова, которой довелось быть понятой при опознании полицейских, участвовавших в расправе над жителями деревни Залазна Васильевского сельсовета. Были показаны кадры суда над карателями Кувичко, Бойко и Хохловым, руки которых были обагрены кровью невинных стариков, детей и женщин.

Помнить и чтить подвиг защитников Родины молодежь призывали заместитель Главы МО «Сафоновский район» Геннадий Гуренков, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», председатель райсовета Татьяна Белоусова.













В рамках мероприятия, подготовленного работниками комитетов по культуре, образованию, отдела по делам молодежи, в фойе ДК была организована фотовыставка о военном прошлом нашего родного края, на баннере были представлены сожженные деревни Сафоновского и Издешковского районов.

Татьяна ГЛЯШОВА