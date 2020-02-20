На Смоленщине пройдет всероссийская акция «Сад памяти – сад жизни»



В городских парках, местах воинских захоронений, Аллеях Памяти, зонах отдыха будут высажены деревья. Уже определено 87 площадок во всех районах области общей площадью свыше 23 гектаров.

Планируется посадить почти 59 тысяч сеянцев и саженцев — ели, сосны, каштаны, клены, яблони, липы, туи, осины и иные хвойные и лиственные породы деревьев.

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы. Она посвящена памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится под патронатом Губернатора Алексея Островского.

