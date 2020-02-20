Подарили жизнь – подарите безопасность

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних и привлечения внимания общественности к проблемам безопасного участия несовершеннолетних в транспортной среде на территории района и области в период с 26.02.2020 по 28.02.2020 проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир».

Госавтоинспекция напоминает, что Правила дорожного движения РФ обязывают водителей использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 7 лет. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависят от человека, сидящего за рулем. Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних показывает, что за 2019 год на территории Российской Федерации в 64 % автоаварий дети погибли, будучи пассажирами транспортных средств, в 50 % аварий дети-пассажиры получили травмы. При этом зачастую сопутствующей причиной получения тяжелых травм является не использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности не только по отношению к себе, но и ребёнку, провоцирует совершение трагедий на дорогах.

Уважаемые водители, ребенок должен быть пристегнут всякий раз, когда едет в машине. Даже если это поездка в школу или в секцию, которая занимает всего 3 минуты. ДТП сможет случиться на любой дороге, а тяжесть последствий не всегда зависит от скорости вашего автомобиля. В обеспечении безопасности мелочей быть не может.

Антонина Дашкевич