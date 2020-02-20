«Теплоконтроль-Статус» — чемпион

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Сафоново Спорт-Арена» прошел традиционный областной турнир по хоккею, посвященный памяти Александра Михеева, Геннадия Дзеня и Владимира Емельяненкова, благодаря которым во время тяжелого кризиса прошлого столетия, в 90-е годы, удалось сохранить в нашем городе хоккей.

В турнире приняли участие команды из Сафонова, Дорогобужа и поселка Холм-Жирковского. В упорной борьбе главный приз завоевала команда «Теплоконтроль-Статус» из Сафонова. На втором месте команда «Днепр» из Холм-Жирковского, на третьем – «Днепр» из Дорогобужа.

Лучшим вратарем признан Александр Михальченков – представитель дорогобужской команды, лучшим защитником — сафоновец Александр Ермишенков, лучшим нападающим — Сергей Васильев из Холм-Жирковского, лучшим бомбардиром — сафоновец Василий Кувшинов. Все участники хоккейной баталии получили памятные призы.

Турнир был организован с помощью администрации и профсоюзного комитета ОАО «Теплоконтроль», администрации швейной фабрики «Орел» и исправительной колонии №3.

Н. Маркалев, инструктор физкультуры

ОАО «Теплоконтроль»

НА СНИМКЕ: участники турнира.