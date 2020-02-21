В дар музею

В дар Сафоновскому историко-краеведческому музею передана историческая книга «Дом Романовых 400 лет».. Это огромный фолиант весом почти в восемь килограммов, с переплетом из красной эко-кожи, посвящен истории царской династии.

Раритетное издание является подарком от уроженца Сафонова, выпускника средней школы №2 Александра Михайловича Ковалева – орденоносца, председателя Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России».





Книгу директору Сафоновского историко-краеведческого музея Л.Н. Яковлевой передали представители общественной организации воинов-интернационалистов Афганистана по г. Сафоново и Сафоновскому району В. И. Луковенков, В.В. Семенов, В.В. Иванов. Любовь Николаевна поблагодарила за столь ценный подарок и провела экскурсию, упомянув о том, что в этом году 9 Мая Сафоновскому историко-краеведческому музею исполнится 30 лет.

НА СНИМКАХ: в день вручения музею книги в подарок.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.