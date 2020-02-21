Звездочка водителю

В преддверии празднования 23 февраля – Дня защитника Отечества сотрудники ОГИБДД МВД России «Сафоновский» совместно с учащимися средней школы №9 организовали поздравление участников дорожного движения на центральной улице города. В адрес водителей звучали пожелания здоровья, удачи и безопасности на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали автомобилистам использовать ремни безопасности, соблюдать скоростной режим, быть вежливыми и внимательными на дороге. Ребята тем временем дарили водителям свои открытки в виде звездочек с пожеланиями, приготовленные заранее своими руками.

Водители были приятно удивлены такому поздравлению, с интересом слушали советы полицейских и школьников, благодарили за предоставленную информацию и обещали не допускать нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники полиции и их юные помощники надеются, что приятные сюрпризы в виде открыток, сделанных руками детей, а также поздравления от сотрудников ГИБДД не только поднимут водителям настроение, но и поспособствуют повышению уровня культуры на дорогах и снижению количества нарушений правил дорожного движения

А ДАШКЕВИЧ.