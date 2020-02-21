Родители, а вам слабо?

В 2017 году в г. Сафоново на базе школы №8 проходил ЕГЭ для родителей по русскому языку



В школе №8 г. Сафоново 26 февраля пройдет единый государственный экзамен по истории. Но всю процедуру – от рамки металлодетектора до получения результатов – будут проходить не выпускники, а их родители. Такая возможность им предоставляется в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В этом году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому мамам и папам предлагаются задания по истории.

В Сафонове взрослые уже выступали в роли выпускников и сдавали ЕГЭ по русскому и математике. И, надо отдать должное, показали весьма высокий уровень знаний.

ЕГЭ для взрослых пройдет по сокращенному варианту за 30 минут.

Участникам в течение 30 минут предстоит сдать экзамен, пройдя все стандартные этапы. Таким образом, родители лично ознакомятся с правилами проведения, процедурой экзамена, увидят, как печатаются и сканируются материалы ЕГЭ, как проводится контроль за детьми во время сдачи экзамена. Своими впечатлениями родители поделятся с детьми, подскажут о «подводных камнях» и прочих моментах, испытанных на себе и, главное, настроят выпускников на успешную сдачу главного школьного экзамена.

Регистрация на участие в ЕГЭ для родителей открыта в школах и в кабинете 415 комитета по образованию (4 этаж администрации района) по адресу: г. Сафоново, ул. Ленина,3.