﻿Герои в объективе

20 февраля в Смоленске открывается совместный фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова — «Герои России, какими их не видел никто». (6+)

Герои проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Самому старшему из них в этом году исполняется 101 год, самому младшему — 35 лет. Разные поколения, разные судьбы — 19 разных историй объединяет одно: мудрость, смелость и готовность отдать ее, защищая Родину, защищая каждого из нас.

Сейчас ветераны впервые попали в объективы fashion-фотографов и под софитами рассказали свои истории. Посмотреть, что из этого вышло, можно в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых до 5 марта.

Фонд «Память поколений» занимается оказанием высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам: закупает бионические протезы рук и ног и коляски для паралимпийцев-бывших военных, слуховые аппараты, обеспечивает курсы реабилитации для участников Великой Отечественной войны и многое другое. После такой помощи жизнь людей сильно меняется: отпечатки войны уходят, а герои становятся готовы к новым победам.