В очередном номере «Сафоновская правда»:

«Никогда нам это не забыть» – во Дворце культуры состоялась презентация книги Сергея Авраменко «Сожженные дотла» о сафоновских деревнях, уничтоженных фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

«По последнему слову науки и техники» – в новых мастерских Сафоновского филиала СмолАПО идет подготовка к региональному чемпионату «Молодые профессионалы».

Кто такой трофи-рейдер? Рассказывает гость номера Сергей Ефременков.

Как обстоит дело с обеспечением школьников горячими завтраками, читайте в рубрике «Образование».

О том, какую помощь оказал «Вихрь» жителям деревни Прудки, читайте на 11-й странице районной газеты.

«Милосердие»: на попечении хозяйки приюта Натальи Беликовой, расположенном под Смоленском, находится 240 собак. Может быть, среди них вас ждет четвероногий друг?