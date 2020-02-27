В приюте Натальи Беликовой

Смоленским региональным отделением Союза журналистов России был организован пресс-тур для представителей средств массовой информации в приют Натальи Мечеславовны Беликовой. Он находится на окраине деревни Туринщина Козинского сельского поселения Смоленского района, в трех километрах к юго-востоку от областного центра.

В ответе за тех, кого приручила

«Чтобы купить – нужно иметь деньги, чтобы спасти – нужно иметь сердце», — таково кредо хозяйки приюта, спасшей за последние два десятка лет более 3000 собак. Каждому из четвероногих друзей женщина протянула руку помощи, предоставив кров, многих определила в хорошие руки.

Сейчас, когда ее жизнь посвящена заботе о 240 собаках и двух кошках, Наталья Мечеславовна считает себя ответственной за то, чтобы все они были живы, здоровы, накормлены, чтобы по весне территория была обработана от клещей, чтобы прижились саженцы алычи, подаренные спонсорами. Периодически ей, напрочь забывшей о собственных болячках и об отдыхе, помогают родственники и друзья.





Мы привезли в приют корм для животных, собрали скромные пожертвования. С нескрываемой болью Беликова рассказала об издевательствах над животными, жесточайших расправах как подростками, так и взрослыми. Большинство животных, поселившихся в приюте, буквально вырваны из лап смерти. Каждый вакцинирован, излечен, прошел через карантинные мероприятия, стерилизацию… Знакомя нас со своими питомцами, Наталья Мечеславовна говорила об их доброте, воспитанности, коммуникабельности. Воспитатель детского дома разговаривает с ребятишками примерно в том же тоне:

-Дуся, не трогай его, ты плохо себя ведешь! Антошка, не лезь, я кому говорю! Давидик, драчун, а ну-ка отойди!

Как бы в доказательство сказанному четвероногие «включали» все свои обаяние и дружелюбие, стараясь познакомиться поближе, приласкаться и подружиться.

Мы были поражены: «Вы помните каждую собаку по ее кличке?». Наталья Беликова мягко поправляла: «По имени». Что касается их судеб, то рассказывать о собачьих страданиях их защитница и кормилица может бесконечно, это больная тема: «Мы бесплатно принимаем собак, обреченных на гибель. Так, девочка Чернуля приехала из Пржевальского, у нее диагностировали саркому. Собаке сделали операцию и провели четыре курса химиотерапии. Есть мальчик – «железнодорожник». Пса, которого потом назвали Дик, доставили с территории железнодорожного вокзала. Предполагаю, что его ударило составом. Есть Ресничка, которую привезли полицейские. Девочку назвали так из-за попавшей в глаз ресницы. Есть мальчик-инвалид из московского приюта, где он сидел в клетке. Волонтеры искали ему новое место жительства. Этому выделили отдельный просторный вольер. Летом взяли сразу 14 собак из Богородицкого. После того, как в селе какая-то нелюдь повесила собаку прямо на остановке. Пришлось собрать и перевезти к себе всех бездомных животных, что там нашла. А вечером к воротам приюта пришел ещё один пёс. Так и остался здесь жить. А вы говорите: неразумные они. Да они иногда умнее многих людей. Умнее, искреннее, преданнее и добрее!» Когда в деревне под Вязьмой умер безногий мужчина-инвалид и брошенными на произвол судьбы оказались 11 его щенков, Беликова приняла решение о спасении осиротевших животных.

Начало

Территория приюта огорожена, на ней чисто… Конечно, вольеров не хватает для каждого из обитателей. Но главное, что все накормлены, излечены, окружены заботой.

Конечно, нам хотелось узнать, с чего все начиналось, что побудило женщину посвятить себя спасению и заботе о животных. Наталья Мечеславовна рассказала, что по профессии она – радиотехник. 13 лет служила в космических войсках.

Первая собака в семье Беликовых появилась по просьбе сына. Потом соседка предложила приютить щеночка на передержку – и снова милосердие взяло верх, захотелось оберегать и защищать бессловесных тварей. Процесс, как говорится, пошел, к дому Беликовых стали прибиваться бедолаги, выброшенные на улицу, их становилось все больше… В итоге Наталья Мечеславовна продала квартиру в Смоленске и переехала в Красный Бор. Там приобрела подсобное помещение магазина, работала на трех работах, чтобы прокормить питомцев. Пришлось даже нанимать человека, который в ее отсутствие смотрел за собаками. А потом их стало столько, что люди в округе начали возмущаться…

И тогда директор одного из смоленских предприятий, где работала Беликова, купил для будущего приюта землю, провел свет, помог построить первые вольеры на окраине Туринщины.

В социальной сети ВКонтакте создана группа «Счастливчики приюта Натальи Беликовой», из которой можно узнать о новостях приюта, воспитывающего и формирующего новую культуру отношения людей к животным. Администрации группы запрещено обращение за финансовой поддержкой, но разрешена имущественная и волонтерская помощь, а она так необходима! В день нашего приезда в приют мы узнали о том, что помощь его хозяйке периодически оказывают волонтеры, финансовую поддержку — друзья Н.М. Беликовой. Наталья Мечеславовна познакомила нас с одной из помощниц, приехавшей из национального парка «Смоленское поозерье», руководителя благотворительного фонда. Довольно часто наведываются ребята и учителя из Смоленской гимназии, расположенной по ул. Пржевальского.

Н.М. Беликова благодарит Губернатора Смоленской области А.В. Островского за поддержку приюта, помощь строительными материалами, а также заместителя председателя Госдумы С.И. Неверова — на выделенные им средства удалось построить вольеры для животных.

В соцсети прослеживается судьба питомцев, которых у каждого желающего есть возможность окружить заботой и вниманием, предоставить кров. Однако не всегда Беликова готова отдать животных. Вот один из приведенных ею примеров:

-Найда – чистокровная овчарка. Эта взрослая собака по неизвестной причине осталась без хозяина и успела уже многое пережить. Забрали мы ее из Михновки. То есть ее туда привезли, бросили. Она жила там год. Кто подкармливал, кто обижал. Щенков ее убили, потом у нее второй помет был – их тоже убили. И ее сбросили в колодец. Доставали ее из колодца. Было очень много звонков по этой девочке, но странное дело: звонят даже те, у кого и будки-то нет, говорят, пока в сарае поживет… Много звонков из деревень, кто на цепь, кто во дворе, но в дом нельзя! Договорились с одной семьёй из Смоленска, приедут знакомиться! Эта девочка должна остаток жизни провести в членах семьи!

Или такой случай: недавно смоляне спасли четвероногого питомца, упавшего в углубление на уровне подвала дома. Люди помогли ему выбраться оттуда и доставили в приют.Жители Миловидова отметили, что пес послушный, легко дался в руки и даже самостоятельно сел в машину. Животное, которому на вид около десяти лет, по-прежнему ждет своего хозяина.

Ответственность никто не отменял

Собачек, кошечек в домах и квартирах нередко заводят по просьбе детей. Если ребенок маленький, то он бывает не готов заботиться о питомце, да и взрослым нередко это оказывается в тягость. И тогда… сценарий действий предугадать несложно. Процесс воспитания милосердного отношения к братьям нашим меньшим в некоторых семьях на этом и заканчивается из-за нехватки времени, терпения…

Сколько их, шариков и мурзиков, оказывается выброшенными за ненадобностью на улицу! Неудивительно, что они сбиваются в стаи, могут вести себя непредсказуемо и агрессивно. Власти городов и деревень реагируют на жалобы жильцов об опасности животных… Сафоново не является исключением. Недавно в соцсетях анонимный пользователь опубликовал следующий пост: «Возле электромашиностроительного завода бегают бродячие собаки. Страшно ходить. Они могут окружить тебя и с лаем сопровождать. А ведь там и дети ходят!».

Тема бродячих собак в городе болезненна и, пожалуй, вечна. Все, что мы сможем сделать для того, чтобы их стало меньше, — это хотя бы заботиться о прирученных животных, не выбрасывая их, заболевших и постаревших, а также не выкидывать расплодившихся щенков на улицу. Ответственность никто не отменял, окружающую среду мы создаем своими руками.

Обращаясь к желающим позаботиться о животных смоленского приюта Натальи Беликовой, сообщаем ее контакты: тел 8-910-723-69-43, vk.com/HYPERLINK «https://vk.com/belikovasmol»belikovasmol

Татьяна Гляшова.

НА СНИМКЕ: в приюте для собак Натальи Беликовой в деревне Туринщина Смоленского района.