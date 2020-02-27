Поделимся семейными реликвиями

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне редакция газеты «Сафоновская правда» обращается к сафоновцам с просьбой поделиться воспоминаниями о военном прошлом, о родных, воевавших на фронтах в 1941-1945 гг., принимавших участие в партизанском движении, переживших оккупацию, бывших узников фашистских концлагерей и т.д. Возможно, в семейных архивах сохранились письма и фотографии военной поры, которые мы бережно оцифруем и вернем.

С вашей помощью в газете планируем открыть новые рубрики, рассказывающие о героическом прошлом семей жителей города и района, о войне на Сафоновской земле, о детях войны. Поделиться свидетельствами прошлого можно, принеся письма, фото или дневники в редакцию газеты по адресу: ул. Революционная, д. 11, или прислав их в электронном виде на почту: safonovka77@mail.ru. Будем благодарны каждому, кто откликнется на эту просьбу и напишет нам в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте – в группу Газета «Сафоновская правда».

Просим читателей поделиться имеющимися у них материалами о сожженных деревнях, рассказами очевидцев событий, происходивших в этот период на Смоленщине.

Сотрудники Сафоновского историко-краеведческого музея также просят поделиться хранящимися в семьях предметами предвоенного и военного периода.

Музей просит горожан передать в дар семейные архивы и раритеты, аксессуары военного обмундирования и спецодежды, поделиться письмами, фотографиями военного и послевоенного периода – документы будут оцифрованы и возвращены. Свидетельства эпохи займут достойное место в экспозициях, а также на тематических и передвижных выставках.

Комитетом по культуре в год 75-летия Великой Победы запланировано проведение ретро-выставок «Они отстояли мир» с демонстрацией фотографий, сохранившихся в альбомах сафоновцев. Будут организованы также выставки «Великая Отечественная война на территории Сафоновского района», «Партизанское движение – яркая страница истории Великой Отечественной войны».

Сбор материалов, посвященных героическому прошлому родного края, ведет и Сафоновская районная централизованная библиотечная система: на сайте библиотеки создан «Виртуальный музей Великой Отечественной войны на Сафоновской земле», разделы которого постоянно пополняются.

Давайте вместе с вами воссоздадим историю героического прошлого родного края, уважаемые сафоновцы, сохранив ее для наших детей и внуков.