Помощь придёт

Анонимное анкетирование школьников, информационные материалы для детей и готовый алгоритм действий для родителей ребенка, попавшего в ситуацию травли, создание профильных экспертных групп или общественных Советов в школах… На Смоленщине всерьёз взялись за борьбу с травлей в детской и подростковой среде!

В дополнение к программе «Травли NET», которая впервые в России будет реализована именно в нашем регионе, волонтёры проекта «Море добра» разработали тематическую брошюру, слоган которой «Просить помощи — не стыдно». В ближайшее время он появится во всех образовательных организациях Смоленской области. А ещё будет открыта анонимная «горячая линия» для ребят, столкнувшихся с травлей.