САМЫЙ УМНЫЙ ТУТ

28 февраля стартовала онлайн-викторина, посвященная Всероссийской переписи населения 2020 года. Три самых умных и самых стремительных участника получат денежные призы.

ЧТО? 28 февраля в 11:00 по московскому времени на сайте ВПН-2020 стартовала первая онлайн-викторина, посвященная Всероссийской переписи населения 2020 года. Всего в этом году будет проведено пять викторин.

В викторине 85 вопросов — по количеству регионов у нас в стране, — и все они так или иначе связаны с переписью населения, статистикой, интересными фактами о регионах, историей проведения прошлых переписей.

ГДЕ? Для участия в онлайн-викторине нужно будет зарегистрироваться на сайте, заполнив специальную форму и указав адрес электронной почты. Затем ответить на предложенные вопросы. Ответы будут приниматься до 2 марта, до 11:00.

По итогам викторины будут определены три победителя, которые максимально быстро дадут правильные ответы на наибольшее количество вопросов. Каждый получит денежный приз в размере 7000 рублей.

КОГДА? Правильные ответы на вопросы онлайн-викторины и имена победителей будут опубликованы на сайте ВПН-2020 не позднее чем через 7 дней с момента старта игры.

Важно!

Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте и в социальных сетях. Не пропустите!

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020

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