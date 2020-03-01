Масленица к нам идет, за собой весну ведет!

В день Прощеного воскресения весело и дружно сафоновцы отмечали праздник Масленицы, встречали весну. Как водится, просили друг у друга прощения — за нанесенные обиды, сомненья или недоразуменья.

Поздравления со сцены, установленной на главной площади города, звучали как от официальных лиц — депутата Государственной Думы Артема Турова, исполняющего полномочия Главы МО «Сафоновский район» Николая Голоскока, так и от многочисленных творческих коллективов города и района.

Самые смелые и ловкие состязались в силе, забираясь за призом на столб. Среди тех, кому эта задача оказалась по плечу, -сафоновец Вадим Бегунков, Антон Игнатов.

Умение передвигаться на ходулях довольно успешно освоили Дмитрий Романов, Роман Павлов.

Пользовались популярностью у детворы батуты, катание на лошадях и пони, многочисленные спортивные развлечения. Ведущие программы предлагали желающим поучаствовать в конкурсах, различных веселых розыгрышах. Сафоновцы радостно приветствовали главную гостью праздника — Масленицу!





Пони по кличке Тайна, наряженная директором конно-спортивной школы Ольгой Геннадьевной Давыдовой и ее дочерью Леной, привлекала внимание самых маленьких ребятишек.

В конкурсе частушек участвовали дети. Впрочем, и взрослые поднимались на сцену по приглашению ведущей программы Н. А. Шелеговой.

В сквере у швейной фабрики ребятишки могли покататься на горках, посмотреть кукольные спектакли в исполнении творческого коллектива Центра детского творчества «Кудесники», участвовать в развлечениях, предложенных юношами и девушками из молодежного совета. А те расписывали лица детей с помощью аквагрима, вовлекали желающих в различные игры, устраивали молодецкие забавы.

Шестилетняя Сашенька Ивашкова — одна из тех, чье лицо было раскрашено аквагримом.

Фотозона у «ворот счастья»не пустовала в течение всего дня. Вот и работница завода «Авангард» Екатерина Базылева запечатлела здесь свою старшую дочь — восьмилетнюю Злату.

Вот они — ребята из волонтерского корпуса отдела по делам молодежи:Дарья Сидоренкова — ученица средней школы №9, Полина Алексеенко из средней школы №8, Олеся Павлова из школы №9, Виктория Лебедева -ученица второй средней, Ксения Марченкова и Катя Климова — обе из средней школы №9, Андрей Николаев — председатель молодежного совета, студент Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Награды победителям конкурса на лучший масленичный пирог вручали заместитель Главы МО «Сафоновский район» Геннадий Гуренков и заместитель начальника отдела по делам молодежи Ольга Команова.

Среди профессионалов по итогам голосования победу одержала «Блинная масленица», изготовленная в пекарне «Русский каравай».

Второе место присуждено изделию, представленному коллективом «Сафоновохлеб».

Пирог О.В. Марусиной занял первое место среди любителей.

А на втором месте — кулинарное творчество О.В. Шаховой и Александра Яцюка — ученика Дуровской школы, волонтера.





День был довольно холодный, приходилось волонтерам и всем участникам гуляний отогреваться чаем из самовара, кашей из полевой кухни.

Заведующий столовой исправительного учреждения №1 Алексей Александрович Горюнов из года в год готовит для сафоновцев гречневую кашу с тушенкой в дни массовых гуляний. Вот им в этот раз угощение удалось на славу! Две полевые кухни дважды готовили еду для горожан — около сотни килограммов крупы было использовано на эти цели.

Площадь пела и плясала, Зрители подпевали и подтанцовывали артистам, стараясь согреться.





На ярмарке можно было выиграть сувенир в беспроигрышную лотерею, купить подарки -начиная от поделок, выполненных руками детей, многочисленных сувениров фабричной работы, и заканчивая продукцией мастеров исправительной колонии №3: кованых цветочников в форме велосипеда и дачной мебели, шкатулок, мангалов и т.д.





В кармашек у чучела Масленицы можно было опустить записки с перечнем того, от чего нам важно избавиться. Все плохое и нежеланное должно было сгореть в огне — таково народное поверье.

После масленичных гуляний, завершившихся Прощеным воскресеньем, у православных начинается строгий пост — время молитв и духовного очищения.

Фоторепортаж Татьяны ГЛЯШОВОЙ.