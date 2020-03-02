«Сударыня Масленица» в Смоленске

Одним из центральных событий последнего дня масленичной недели в г. Смоленске стал очередной открытый конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица-2020».





Местом проведения конкурса 1 марта стала площадка у памятника Федору Коню и башни Громовой. Побороться за победу могли все желающие – как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. На площади расположилось около ста красавиц, каждая из которых получила свой номер, — именно по нему могли проголосовать зрители.





Главными критериями оценки были оригинальность и яркая самобытность, необычный подход в использовании нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей; эстетичность изделия; мастерство в технике исполнения.

Для подведения итогов была создана конкурсная комиссия из профессиональных художников, мастеров и специалистов прикладного, народного творчества.







Призы победителям (а среди них было немало представителей Сафоновской районной клубной системы) были вручены на площади Ленина. В номинации «Традиционная масленичная кукла первое место присуждено Ольге Викторовне Шмелевой из Алферовского СДК. Сразу несколько представительниц нашего района признаны победителями в изготовлении современных масленичных кукол: это Екатерина Валерьевна Лустова из Старосельского СДК, Елена Валерьяновна Шипицына из Вышегорского СДК. Первое место за изготовление масленичной куклы — любимицы зрителей – также присуждено Е. В. Шипицыной из Вышегорского СДК, второе место — Е.В. Лустовой из Старосельского СДК.

Юлиана ЖАРКОВА, заместитель директора Сафоновской районной централизованной клубной системы по маркетингу