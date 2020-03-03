Концерт для маэстро

Заслуженному работнику культуры РФ Валентину Михайловичу Овчинникову, создателю и руководителю эстрадного и духового оркестра Сафоновского городского культурного центра исполнилось 80 лет. Для маэстро его коллеги, друзья, сафоновские артисты и зрители устроили незабываемый праздник. Каждый номер концерта для маэстро был посвящен человеку, который посвятил свою жизнь музыке.

Перед началом концерта к нему подходили бывшие коллеги, музыканты его оркестра, почитатели его таланта.

Гадина Просененкова проработала с Валентином Михайловичем во Дворце культуре на ниве служения прекрасному 38 лет





В прошлом ученик Овчинникова Геннадий Евсеев сейчас — преподаватель в музучилище и школе им. Балакирева в Смоленске, музыкант знаменитого оркестра имени Дубровского.





Почетный гражданин Сафоновского района Святослав Анатольевич Масютин вручил юбиляру стипендию учрежденного им частного фонда поддержки одаренных людей. Святослав Анатольевич — большой поклонник маэстро, благодаря его поддержке не раз выступал на сцене Дворца культуры вместе с оркестром, исполняя на гитаре музыкальные композиции.

Многие из работников культуры, музыкантов, солистов и оркестрантов благодарны Валентину Михайловичу за вовремя оказанную поддержку, за то, что тот своим примером показывал: жить без музыки нельзя, культура возвышает человека. Об этом говорила директор Сафоновского городского культурного центра Нина Михайловна Снытина, которая в свое время сменила Валентина Михайловича на посту директора.

Официально, но от души поздравил юбиляра со знаменательной датой рождения заместитель комитета по культуре П.А. Козлов. Но самые дорогие для маэстро поздравления прозвучали со сцены от участников концерта. Когда-то Валентин Миахйлович и преподаватель музыкальной школы Леонид Арсенин создали творческий тандем. И сейчас в оркестре на духовых инструментах играют ученики Арсенина. Может быть и нынешние юные музыканты пополнят его состав? Хочется в это верить.

Нынешний руководитель эстрадного оркестра, солистка оркестра Надежда Чуенкова и директор СГКЦ Нина Снытина прилагают много сил, чтобы народный коллектив — эстрадный оркестр по-прежнему радовал сафоновских зрителей своими яркими выступлениями, продолжил историю побед на различных конкурсах. Поэтому в адрес нынешних оркестрантов звучали слова благодарности за верность коллективу, продолжение традиций, заложенных 48 лет назад создателем оркестра.

Приехал из Смоленска близкий друг, в прошлом музыкант сафоновского оркестра, играющий саксофонист Геннадий Вериницин.





Елена Товаркова (саксофон) для участия в оркестре для друга и музыканта приехала из Смоленска









Народный коллектив эстрадный оркестр Сафоновского ГКЦ поздравил создателя оркестра

Валентина Михайловича Овчинникова с юбилеем.



Надежда Чуенкова, поздравляя маэстро, пожелала, чтобы дружеская связь между коллективом и его создателем продолжалась еще много-много лет.









Сафоновские артисты дарили маэстро свои номера — танцы, песни, музыкальные композиции. Маэстро аплодировал каждому выступлению, зрителям. А зал аплодировал ему.

Многая лета Вам, Валентин Михайлович! Крепкого здоровья, благополучия, бодрости! пусть по-прежнему в вашей душе звучит музыка. А на нашей сцене выступает оркестр, созданный вами!