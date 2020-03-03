Концерт для маэстро

Заслуженному работнику культуры РФ Валентину Михайловичу Овчинникову, создателю и руководителю эстрадного и духового оркестра Сафоновского городского культурного центра исполнилось 80 лет. Для маэстро его коллеги, друзья, сафоновские артисты и зрители устроили незабываемый праздник. Каждый номер концерта для маэстро был посвящен человеку, который посвятил свою жизнь музыке.
Перед началом концерта к нему подходили бывшие коллеги, музыканты его оркестра, почитатели его таланта.
Многие из работников культуры, музыкантов, солистов и оркестрантов благодарны Валентину Михайловичу за вовремя оказанную поддержку, за то, что тот своим примером показывал: жить без музыки нельзя, культура возвышает человека. Об этом говорила директор Сафоновского городского культурного центра Нина Михайловна Снытина, которая в свое время сменила Валентина Михайловича на посту директора.
Официально, но от души поздравил юбиляра со знаменательной датой рождения заместитель комитета по культуре П.А. Козлов. Но самые дорогие для маэстро поздравления прозвучали со сцены от участников концерта. Когда-то Валентин Миахйлович и преподаватель музыкальной школы Леонид Арсенин создали творческий тандем. И сейчас в оркестре на духовых инструментах играют ученики Арсенина. Может быть и нынешние юные музыканты пополнят его состав? Хочется в это верить.
Нынешний руководитель эстрадного оркестра, солистка оркестра Надежда Чуенкова и директор СГКЦ Нина Снытина прилагают много сил, чтобы народный коллектив — эстрадный оркестр по-прежнему радовал сафоновских зрителей своими яркими выступлениями, продолжил историю побед на различных конкурсах. Поэтому в адрес нынешних оркестрантов звучали слова благодарности за верность коллективу, продолжение традиций, заложенных 48 лет назад создателем оркестра.
Сафоновские артисты дарили маэстро свои номера — танцы, песни, музыкальные композиции. Маэстро аплодировал каждому выступлению, зрителям. А зал аплодировал ему.
Многая лета Вам, Валентин Михайлович! Крепкого здоровья, благополучия, бодрости! пусть по-прежнему в вашей душе звучит музыка. А на нашей сцене выступает оркестр, созданный вами!
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