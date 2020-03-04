С праздником, милые женщины!

Вышел в свет праздничный номер газеты «Сафоновская правда», посвященный 8 Марта.

Сестры, коллеги по работе, соседки, хозяйки, матери и бабушки – всё это о Надежде, Лидии и Наталье Масловых.

90-летие – прекрасный повод для встречи с ветераном Великой Отечественной войны Ниной Павловной Качуриной.

Математик Вышегорской школы Тамара Николаевна Москалёва считает нынешних одиннадцатиклассников своей семьей.

О необычных сотрудниках группы задержания расскажет материал «Без скидок на женский характер».

«Давайте радоваться, пока мы молоды!» – восклицают студенты Сафоновского филиала СмолАПО на ежегодной церемонии вручения премий самым мудрым, талантливым и активным.

Заметку о выставке художника-педагога Людмилы Васильевны Головченко наши читатели найдут на странице 13.

А может быть, кто-то найдет себя на фото о Масленице?