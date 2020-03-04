С праздником, милые женщины!

Вышел в свет праздничный номер газеты «Сафоновская правда», посвященный 8 Марта.
Сестры, коллеги по работе, соседки, хозяйки, матери и бабушки – всё это о Надежде, Лидии и Наталье Масловых.
90-летие – прекрасный повод для встречи с ветераном Великой Отечественной войны Ниной Павловной Качуриной.
Математик Вышегорской школы Тамара Николаевна Москалёва считает нынешних одиннадцатиклассников своей семьей.
О необычных сотрудниках группы задержания расскажет материал «Без скидок на женский характер».
«Давайте радоваться, пока мы молоды!» – восклицают студенты Сафоновского филиала СмолАПО на ежегодной церемонии вручения премий самым мудрым, талантливым и активным.
Заметку о выставке художника-педагога Людмилы Васильевны Головченко наши читатели найдут на странице 13.
А может быть, кто-то найдет себя на фото о Масленице?
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