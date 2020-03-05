С праздником, милые женщины!



Международный женский день приходится на самое прекрасное время года, когда пробуждается природа, все расцветает и день ото дня ярче светит солнце. Наши женщины – мамы, бабушки, дочери, жены, коллеги – наполняют этот мир красотой, согревают его нежностью, создают атмосферу уюта и гармонии.

Сегодня многие из вас активно участвуют в общественной жизни Смоленщины, занимаются медициной, предпринимательством, сельским хозяйством, проявляя энергичность и чуткость, готовность помогать.

При этом очень важно, что большинство из вас по-прежнему в качестве своей основной и важнейшей миссии видят создание крепкой семьи, материнство. Спасибо вам, дорогие и любимые, за поддержку и вдохновение, за то, что вы рядом. Желаю, чтобы дом был полон улыбок, цветов, счастья и любви!

Сергей Неверов , руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме

Дорогие наши женщины!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с замечательным весенним праздником – Днем 8 Марта!

Во все времена русские женщины вызывали чувство уважения и восхищения, ведь они сохраняют тепло домашнего очага и вдохновляют мужчин на свершение великих дел.

От всей души желаем вам отличного настроения, крепкого здоровья,

счастья, любви и семейного благополучия.

Совет директоров,

профсоюзный комитет,

Генеральный директор ОАО «Теплоконтроль» Олег СИЛЬЧЕНКО.