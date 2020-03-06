Молодые профессионалы в Сафонове



Вся неделя в Смоленской области проходит под знаком V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В понедельник, 2 марта, в формате торжественного открытия он стартовал в Губернском центре, продолжился на 12 соревновательных площадках в Смоленске, Сафонове, Десногорске и Рославльском районе.

Чемпионат проходит в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Смоленщина присоединилась к международному движению WorldSkills в 2015 году. Под патронатом губернатора Алексея Островского прошли четыре региональных чемпионата, победители которых приняли участие в полуфиналах и финалах Национальных чемпионатов. На данный момент у Смоленской области 10 золотых и 13 бронзовых медалей, а также шесть медальонов за профессионализм (эта награда присуждается за достижение результата выше среднего).

Вклад представителей Сафоновского района в копилку достижений региона самый значительный. На мировом чемпионате в Казани студенты Сафоновского филиала СмолАПО представляли Смоленскую область и в компетенции изготовления изделий из композитов и полимеров в острой конкурентной борьбе завоевали третье место. Победы регионального масштаба можно перечислять через запятую.

На этот раз площадка чемпионата по компетенции изготовления изделий из полимерных материалов и технологиям композитов была организована на базе Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования.



В течение трех дней двери учебного заведения были распахнуты и для учащихся городских школ. Для них организовали экспресс-тестирования «Определись с будущей профессией», мастер-классы по интернет-технологиям, предложили профессиональные пробы от сборки электрической системы до постижения маленьких секретов большой химии. Школьники узнали о международном движении WorldSkills, чемпионате «Молодые профессионалы», о победах наших команд.

Они смогли заглянуть в мастерские, увидели своими глазами, как студенты профессиональной академии с помощью компьютерных технологий создают трехмерные модели, а затем изготавливают изделия из композитных и полимерных материалов на сложных станках с числовым производственным управлением.



Большинство из них впервые были в старейшем учебном заведении города, владеющим новейшими современными технологиями обучения специалистов. Руководство и преподаватели Сафоновского филиала СмолАПО уверены: придут еще, но уже в качестве абитуриентов.

В рамках чемпионата здесь была организована дискуссионная площадка, на которой ее участники — руководители и преподаватели учебного заведения, представители кадровой и других служб АО «Авангард», руководство администрации Сафоновского района, комитета по образованию, директора городских школ, центр занятости населения — обсуждали актуальную для нашего времени тему дуального образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Директор СФ СмолАПО Марина Александровна Кочубаева поделилась опытом, как на работает практико-ориентированная модель подготовки кадров в рамках сетевого взаимодействия между учебным заведением и заводом «Авангард». В дискуссии приняли участие специалисты завода, преподаватели профессиональной академии; представитель детского сада, например, рассказала, как формируется интерес маленьких воспитанников к конструированию, как при содействии завода малыши познакомились с местом работы своих родителей. С большим интересом присутствующие узнали, как студенты совмещают работу и учебу, на каких принципах основано прохождение производственной практики, как удалось учебному заведению в образовательный процесс ввести принципиально новую дисциплину по подготовке специалистов для композитной отрасли.

Для участников дискуссии были организованы экскурсии по мастерским, оснащенным современном оборудованием. Представители заводов «Теплоконтроль», «Гидрометприбор», преподаватели школ были поражены возможностями учебного заведения в подготовке специалистов для композитной отрасли. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта «Образвоание», регионального проекта «Молодые профессионалы».

В пятницу должны стать известны имена победителей чемпионата. На площадке СФ СмолАПО он проходил по двум компетенциям: изготовление изделий из полимерных материалов и технологиям композитов.

Мы обязательно сообщим нашим читателям имена победителей. А пока представим команды, с которыми удалось поближе познакомиться во время чемпионата.

Андрей Загонкин и Александр Сороковй — студенты 2 курса, В чемпионате принимают участие в первый раз. Представляли команду АО «Авангард»





Денис Болтнев (4 курс) и Анастасия Королева (3 курс) выступали за профессиональную академию. Денис умудряется совмещать учебу и работу, в прошлом году участвовал в чемпионате и занял 3 место.



