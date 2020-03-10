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Измени жизнь к лучшему

10.03.2020

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации произойдет 22 апреля 2020 года.

Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию России и внёс в Государственную думу соответствующий законопроект. Изменения затрагивают главы о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении. По предложению президента поправки также будут вынесены на всероссийское голосование.

Опубликовано в категории Важно знать

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