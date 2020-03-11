22 апреля – день голосования

22 апреля все мы сможем принять участие в важном событии для всей нашей страны — голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ. Не останемся в стороне, проголосуем за наше будущее, за будущее наших детей!



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