Депутаты областной Думы поддержали поправки в Конституцию РФ

Депутаты Смоленской областной Думы сегодня большинством голосов поддержали закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Речь идёт о поправках в Конституцию РФ.

В своем выступлении Губернатор Алексей Островский подчеркнул судьбоносный характер происходящих событий для страны в целом и каждого гражданина:

«Считаю принципиально важным, что в процесс обсуждения инициатив главы государства включились граждане нашей страны, в том числе и смоляне. Это красноречиво свидетельствует о возросшей гражданской активности россиян, о том, что людям небезразлична судьба России, ее будущее. И, разумеется, ключевым во всей этой работе является то, что окончательное решение по поправкам будет принимать народ как главный источник власти в ходе большого общероссийского голосования. Как сказал наш Президент, выступая в Государственной Думе, главное слово – за жителями России», — подчеркнул глава региона.

Напомним, изменения Основного закона расширяют полномочия Парламента, вводят ограничения для высших должностных лиц, усиливают социально ориентированный характер государства, в частности, закрепляют позиции по индексации пенсий и мер господдержки, фиксируют минимальный уровень оплаты труда не ниже прожиточного минимума, а также запрещают отчуждение федеральных территорий и устанавливают статус русского языка.

