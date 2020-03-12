Поститесь постом приятным

20 марта в 12.00 в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоится Фестиваль постной кухни.

В дни Великого поста Смоленская епархия ежегодно проводит ставший уже традиционным Фестиваль постной кухни. Мероприятие проводится при поддержке Департамента Смоленской области по культуре и туризму.

Ежегодно Фестиваль объединяет участников из благочиний и монастырей Смоленской епархии, организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания (кафе и рестораны); учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по специальности «повар».

Мероприятие направлено на укрепление традиций и ценностей православной культуры, знакомство жителей и гостей города Смоленска с национальными русскими традициями, возрождение традиций и многообразия постной кухни в современных условиях.

Каждый участник будет представлять меню, состоящее из постных закусок, салатов, основных блюд, выпечки, десерта и напитков. Жюри Фестиваля будет оценивать вкусовые качества, внешний вид постных блюд, а также презентации постных меню.

Смоляне смогут не только продегустировать самые разнообразные постные блюда, но и увидеть кулинарные мастер-классы.

Приглашаем смолян и гостей нашего города посетить Фестиваль, поучаствовать в дегустации постных блюд и убедиться, что постная кухня может быть вкусной и разнообразной!