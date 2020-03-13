Мини-футбол, или Спорт — норма жизни

Юношеская сборная школьников по мини-футболу города Сафоново (тренер Семен Николаевич Шарапанов) — победители регионального чемпионата Всероссийских соревнований проекта «Мини-футбол — в школы» — представляла Смоленскую область на уровне Федерального центрального округа.

Юные футболисты немного ухудшили свой прошлогодний результат — стали четвертыми (в прошлом сезоне были вторыми). В игре за третье место по пенальти они уступили соперникам из Рязани. Тренер убежден, что ребята учтут свои ошибки и в следующем году выступят более успешно. Четвертое место на столь престижных соревнованиях — это тоже достижение. Поздравляем юных футболистов и их наставников, желаем дальнейших успехов! Своим примером они показывают сверстникам, насколько интересна жизнь, когда в ней есть место спорту.