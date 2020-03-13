﻿На Смоленщине пока благополучно

По информации, представленной Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области, по состоянию на 12.03.2020 в мире зарегистрировано 126025 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (далее – COVID-19), из них 4620 случаев с летальным исходом. Преимущественно вирус вызывает заболевание у граждан пожилого возраста и лиц, имеющих хронические заболевания.

В Китайской Народной Республике зарегистрировано 80980 случаев заболевания COVID-19 (31 случай за прошедшие сутки), из них 3173 случая с летальными исходами (11 случаев за прошедшие сутки). Таким образом, случаи заболеваемости и смертности снижаются.

За последние дни зарегистрирован рост числа заболевших в Италии, Республике Корея, Иране, Испании, Германии, Франции.

Из всех европейских стран самая неблагоприятная по новой коронавирусной инфекции страна – Италия, где число заболевших составляет 12462 (2313 случаев за предыдущие сутки) человек, зафиксировано 827 летальных исходов заболевания (196 случаев за предыдущие сутки).

В Российской Федерации зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Случаев заболевания на территории Смоленской области новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Принимаются меры, направленные на недопущения распространения заболевания. В том числе осуществляется медицинское наблюдение за всеми гражданами, прибывшими из неблагоприятных территорий по данной инфекции.

Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения неблагоприятных по коронавирусной инфекции стран до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор по Смоленской области