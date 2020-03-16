Вирус бродит по Европе…

Как передается коронавирус? Каким образом проводится диагностика заболевания? Где можно сдать анализ на COVID-19? Ответы на эти и другие вопросы теперь можно найти на официальном сайте Минздрава РФ, открывшего специальный раздел, посвященный коронавирусу.



https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19#r2

По состоянию на 12 марта случаев заболеваемости в Смоленской области не выявлено. Тем не менее, самые важные правила профилактики – частое мытье рук с мылом и использование медицинских повязок – никто не отменял. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких.