Для юных велосипедистов

Приближаются весенние школьные каникулы. Дети много времени будут проводить на улице. Многие уже достали свой велотранспорт. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 18 по 20 марта на территории района и области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы».

Сафоновская Госавтоинспекция призывает родителей юных участников дорожного движения к бдительности. Проведите разъяснительную работу со своими детьми и личным примером учите их безопасному поведению на дороге, покажите маршрут безопасного движения от дома до мест развлечения и досуга ребенка. Обязательно изучите с ребенком правила для велосипедистов.

Отправляясь в дорогу с ребенком, позаботьтесь о детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка, не забывайте сами пристегиваться ремнями безопасности.

Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать своим детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны при управлении транспортным средством, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, при приближении к пешеходным переходам снижайте скорость заблаговременно. Не забывайте, что нарушение Правил дорожного движения влечёт за собой административную и уголовную ответственность, а также ставит под угрозу жизнь детей.

Антонина Дашкевич