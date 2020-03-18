Медали — ветеранам

Торжество, посвященное вручению сафоновцам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», прошло недавно во Дворце культуры.

Вручая награды ветеранам, исполняющий полномочия Главы района Николай Николаевич Голоскок поблагодарил их за вклад в великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Наш народ сумел объединить усилия бойцов на передовой, партизан, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей в борьбе с врагом. К сожалению, героев прошедшей войны становится с каждым годом все меньше, но мы помним и чтим память о тех, кто даровал нам жизнь на земле, кому мы обязаны мирным небом над головой. Долг живущих – окружить вниманием и заботой героических защитников Отечества.









Удостоверения и медали, а также букеты цветов исполняющий полномочия Главы Н. Н. Голоскок вручил 17 марта 34-м ветеранам. Всего в район поступило более тысячи медалей и удостоверений к ним. Учитывая пожилой возраст, состояние здоровья ветеранов и тружеников тыла, медали вручаются в максимально комфортных для них условиях.