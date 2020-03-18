«Трясогузка на перилах»

В читальном зале Сафоновской центральной районной библиотеки прошла презентация книги нашего земляка Александра Макаренкова «Трясогузка на перилах».

Директор Сафоновской централизованной библиотечной системы Т.И. Игнатова напомнила собравшимся о том, что Александр Олегович является автором 14 книг, в числе которых «Монологи межсезонья«, «Лабиринт М«, «Когда умирает снег«, «Двенадцать писем к Еве«, «Утренний свет«, «Путешествие», «Праздничная женщина«, «Дюжина«, «Звонок из прошлого«, «Срезы времени», «Пятак». Поэт, писатель, журналист, бард и художник, проиллюстрировавший более 70 книг, нередко приезжает в родной город, где дает концерты, проводит мастер-классы для юных художников, устраивает выставки картин.

В этот раз речь шла о новой книге, посвященной известному писателю Борису Васильеву, автору произведений, ставших классикой отечественной литературы: «В списках не значился», «А зори здесь тихие…», «Не стреляйте в белых лебедей». Культовые фильмы «Офицеры», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты», сняты по романам смолянина Васильева.

В свое время Макаренкову посчастливилось проиллюстрировать его полное собрание сочинений. Знакомство переросло в тесную дружбу семей; Борис Львович и Зоря Альбертовна Васильевы считали Александра с его женой Леной внуками. Главный герой романа – писатель Василёв, в котором угадываются черты и сходство судеб с писателем-земляком. Как отметила в послесловии к книге заслуженный учитель РФ Лидия Кузьмичева, «…отождествлять героя романа с реальным человеком не стоит. Роман – художественное произведение, и автор имеет право на вымысел, а форма романа дает и большую свободу автору. Поэтому появляются размышления о взглядах на историю, на современность. Сны, некие мистические моменты делают книгу, написанную бережно и с любовью, еще более увлекательной».

Как известно, на фронт Борис Васильев попал в 17 лет. Вместе с другими комсомольцами-добровольцами он поехал на прифронтовую полосу в Смоленск вывозить ценные исторические бумаги. 3 июля 1941 года попал в окружение, из которого выходил практически четыре месяца. О войне, ее ужасах и лишениях Макаренков написал так точно и прочувствованно, словно сам прошел через все это. Описание Дня Победы также дано через призму человеческой скорби и потерь. Ком подкатывает к горлу, когда читаешь об одноруком деде с осиротевшим внучком, который 9 Мая предлагает встретившемуся на его пути Василеву: «Выпей за моих. Все ушли. Все четверо. Никто не вернется. Вот мы с внучком только и остались». Услышав такие слова, Борис хотел извиниться за то, что живым вышел из окружения.

Верной спутницей и «начальником семейного штаба» для писателя стала жена, служившая ему поддержкой и опорой. Именно она подсказала идею для повести «А зори здесь тихие…». Эта публикация в журнале «Юность» принесла автору известность. Борис Полевой, прочитав рукопись, сделал несколько замечаний: заменить «шмайссер» на «автомат» и «еловый корень» на «выворотень». Кроме того, нужно было придумать название вместо первоначального — «Война, которой не было».

Роман Александра Макаренкова «Трясогузка на перилах» написан на высоком накале эмоций и переживаний. Своими мыслями о прочитанном делились участники презентации, благодарили автора за проделанный труд.

Исследователь творчества Бориса Васильева Владимир Корнюшин написал о книге Макаренкова: «Это очень камерный роман. Я бы сказал, что этот роман семейный, написанный для себя в двух, ну максимум в трех экземплярах. Но это такие экземпляры, которые хочется показать другу, а тот покажет своему товарищу, а товарищ обязательно поделится прочитанным со своей девушкой, которая расскажет о романе своей подружке, а та – маме…Читайте и получайте наслаждение от описания жизни замечательных простых людей вселенского масштаба, которые жили в маленьком домике, таком, каких миллионы на карте нашей необъятной родины»…





Во время презентации книги в Сафонове ее автор, Александр Макаренков, не только говорил о работе над романом «Трясогузка на перилах», подаренном им центральной районной библиотеке, но и отвечал на заданные ему вопросы, пел под гитару. Пришедшие на встречу с автором могли приобрести книгу с автографом автора, сфотографироваться на память.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: во время презентации новой книги Александра Макаренкова в центральной районной библиотеке.

Фото автора.