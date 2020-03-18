﻿Профилактическое мероприятие «Пешеход»

Анализ аварийности на территории Смоленской области за истекший период 2020 года показывает, что одним из основных видов совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли либо получили ранения люди, продолжает оставаться наезд транспортного средства на пешехода в результате нарушений правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на территории Смоленской области количество ДТП с участием пешеходов увеличилось на 35%, погибших в них людей в 8 раз и лиц, получивших ранения на 21% соответственно, при этом число наездов, совершенных на пешеходных переходах, увеличилось в 2,5 раза.

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» за истекший период 2020 года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, при которых один пешеход погиб, а шестеро получили ранения различной степени тяжести. При этом двое пострадавших являются несовершеннолетними. Четыре наезда на пешеходов совершено на пешеходных переходах.

Два ДТП с участием пешеходов зарегистрировано на федеральной автодороге Москва-Беларусь в Сафоновском районе. При этом один пешеход погиб.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью в период с 18 по 22 марта 2020 года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них, безопасен. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны в транспортной среде!

Антонина Дашкевич