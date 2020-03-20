Брейн-ринг для учителей

В центральной районной центральной библиотеке прошел интеллектуальный поединок для молодых преподавателей «Педагогический ринг».

Игра прошла при совместной поддержке Сафоновского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Сафоновской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Идея возникла после игры Росквиз для школьников и студентов.

В конкурсе приняли участи три команды по восемь человек из разных школ города.

– Наша команда называлась «Одуванчики» и состояла из молодых педагогов школ №№ 2, 3, 6 и 8, поделился впечатлениями директор школы № 3 Артем Евгеньевич Сазонов. – В начале игры каждая команда представляла себя: название, девиз, участников. В одном из конкурсов мы загадывали слово, которое давали судьи, а другие команды должны были его отгадать. Кроме того, мы рассказывали о «школе будущего», демонстрировали видеопрезентации и стенгазеты. Мастер-классы были посвящены использованию в учебном процессе информационных технологий, а именно приложений на смартфонах, а также интерактивных методов обучения.

Все участники были награждены благодарственными письмами Сафоновского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и грамотами комитета по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район», а также поездкой на спектакль в Смоленский драматический театр.

Секретарь Сафоновского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Т.А. Белоусова отметила, что такие мероприятия позволяют познакомить между собой педагогов из разных школ города, объединить их в команду, показать заинтересованность в них у руководства Сафоновского района, а также дать возможность творчески реализовать себя.

Подготовила Марина Хотулёва