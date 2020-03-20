В Сафонове появятся еще шесть новых остановочных павильонов

Еще шесть новых остановочных павильонов появятся на улицах районного центра до середины мая. Три из них планируется установить на улице Городской – в микрорайоне «ГМП» и микрорайоне «Лядно», два – возле поликлиники на улице Октябрьской, один – на улице Красногвардейской напротив дома № 45. В настоящее время в ходе конкурсных процедур определена подрядная организация, которая изготовит и установит новые павильоны.

По сообщению руководителя МУП «Управление коммунального хозяйства» А.Г. Бондарева, все остановочные павильоны будут выполнены в едином дизайне – таком же, как предыдущие девять, установленные в прошлом году на центральных улицах города.

Пресс-служба

Администрации муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области