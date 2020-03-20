Десять шагов к здоровью

Мойте руки с мылом, дезинфицируйте гаджеты, соблюдайте дистанцию. О том, какие правила нужно соблюдать в целях профилактики коронавируса, рассказывает видеоролик.

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