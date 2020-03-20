﻿В гостях у пожарных

Ученики школы № 2 побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части № 14. Инструктор Сафоновского МО ВДПО и огнеборцы рассказали о работе пожарных подразделений, предназначении спецмашин, новейших технологиях спасения людей. Школьники узнали, насколько опасен огонь и к каким бедам он может привести.

Как себя вести при пожарах и как помочь другим людям, лучше всего смогут объяснить сотрудники пожарной охраны. Ведь практика показывает, что общение огнеборцев с детьми является более результативным, так как ребята лучше усваивают информацию, основанную на примерах. Затем началось самое интересное — практическая часть! Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь. Они рассматривали технику и, конечно же, не упустили возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля, даже девчонкам было интересно примерить пожарную каску.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Школьники узнали много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. В конце мероприятия с детьми провели викторину по пожарной безопасности, а также раздали познавательные памятки.

Юлия Шведова