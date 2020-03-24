﻿Офисы «АтомЭнергоСбыт» в Смоленской области временно переходят на дистанционное обслуживание

С 19 марта гарантирующий поставщик в Смоленской области производит обслуживание клиентов только по дистанционным каналам. Очная работа офисов обслуживания временно приостановлена.

Ещё раз напомним каналы связи:

мобильное приложение«АтомЭнергоСбыт» для IOS или Android;

личный кабинет на сайте гарантирующего поставщика;

звонок в контакт-центр по телефону 68-75-50, или обращение в Видео ЦОК через мессенджеры по телефону +7951-321-08-95;

дополнительный региональный номер горячей линии (4812) 68-74-50.

обращение через сайт компании www.atomsbt.ru

электронная почта client@smolensk.atomsbt.ru.

Также мы дополнительно запустили региональный номер горячей линии филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» (4812) 68-74-50.

«Мы работаем в нормальном режиме, но дистанционно, — подчеркнули в компании. – Это означает, что рассмотрение обращений, прием показаний и все остальные консультации будут осуществляться в обычные сроки».

«АтомЭнергоСбыт» поблагодарил клиентов за понимание и попросил смолян помогать старшим родственникам, которые не пользуются дистанционными сервисами. Так, например, в личный кабинет и мобильное приложение можно добавить несколько лицевых счетов и по ним осуществлять дистанционную оплату и передачу показаний.

АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Компания входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» — электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом».

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atomsbt.ru