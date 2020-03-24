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﻿Оформляйте больничный дистанционно

24.03.2020

Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ размещает советы по оформлению больничного после возвращения жителей Смоленской области из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Делать это следует дистанционно, не выходя из дома, для снижения рисков распространения инфекции.

Фонд рекомендует использовать электронные способы для предоставления в ФСС документов и отчетности, а за справкой о выплатах обращаться через личный кабинет на сайте Фонда или электронную почту Смоленского регионального отделения Фонда.

Подать обращение можно в личном кабинете застрахованного или по электронной почте info@ro67.fss.ru с указанием ФИО, контактных данных для обратной связи (телефон, почтовый и электронный адрес).

Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ

Опубликовано в категории Важно знать

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