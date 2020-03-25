﻿Достойная память – героям

Больше всего голосов сафоновцы отдали за благоустройство сквера у памятника воинам-интернационалистам.

Об этом стало известно 24 марта, когда общественная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по выбору мест массового посещения граждан, благоустройство которых будет выполнено в первоочередном порядке в 2021 году.

Cвои предпочтения высказали более шести тысяч граждан. При этом за сквер у памятника воинам-интернационалистам проголосовали 32,1% сафоновцев. Парковую территорию между улицами Октябрьской и Химиков выбрали 24,6% голосовавших. Внимание зоне отдыха возле Дома культуры по улице Ленинградской в поселке Горном уделили 16,4% жителей. Далее в рейтинге идут игровой участок возле бассейна, стадион по улице Ленинградской и детская площадка возле спортзала «Строитель».

Заместитель председателя комиссии Татьяна Белоусова отметила, что количество мест массового посещения, которые благоустроят в 2021 году, зависит от объема выделенного финансирования. В первоочередном порядке будут сделаны территории, набравшие наибольшее количество голосов. О тех, которые пока не заняли лидирующих позиций, тоже не забудут, ведь программа благоустройства рассчитана на период до 2024 года.

От лица общественной комиссии Татьяна Алексеевна поблагодарила всех неравнодушных и активных сафоновцев, принявших участие в интернет-голосовании.

Напомним читателям, что у города есть еще одна перспективная разработка, созданная с максимальным учетом пожеланий сафоновцев. Это «Цветок авангарда», участвовавший нынче во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди 286 заявок в число 155 финалистов вошли три программы Смоленского региона: сафоновская, десногорская и гагаринская. Среди восьмидесяти лучших оказались только две последних. Это не значит, что о «Цветке» придется забыть. После внесения поправок Минстроя проект будет доработан и вновь вынесен на суд межведомственной рабочей группы. Так, кстати, было с десногорским «АтомПарком». Неудача в 2019 году объединила десногорцев и сделала подготовку к новому испытанию более серьезной. Надеемся, что «Цветок авангарда» войдет в числе лучших и территория центра города от площади Ленина до сквера возле Вечного огня превратится в настоящий оазис комфорта.

Марина Хотулева