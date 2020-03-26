Трудинспекция информирует

Разъяснения по наиболее популярным вопросам граждан, поступающим на «горячую линию» Государственной инспекции труда в Смоленской области в связи с принимаемыми мерами в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции

Порядок надлежащего оформления перевода работников на дистанционную работу.

В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе.

Возможно заключение трудового договора на расстоянии. Главное, чтобы трудовой договор был заключен в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписан работником и работодателем. Один подписанный экземпляр трудового договора передается работнику. Кроме того, возможно подписание трудового договора усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном для дистанционных работников главой 49.1 ТК РФ.

Также возможно и расторжение трудового договора удаленно. Однако все требования трудового законодательства должны быть соблюдены: и в части сроков и порядка уведомления работодателя, если речь идет об инициативе работника, и в части сроков уведомления и выплат сотруднику, если расторжение происходит по инициативе работодателя.

Перевод работников на дистанционную работу возможен только с их письменного согласия, с обязательным заключением дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором необходимо детально изложить все условия выполнения работником дистанционной работы, в т.ч. особенности режима труда и отдыха (время начала и окончания работы, время для отдыха и питания), особенности учета времени фактически отработанного работником, условия обмена рабочими материалами через сеть «Интернет», срок, в течение которого работник будет осуществлять работу дистанционно.

Особенности оформления времени простоя, образовавшегося в связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий, а также в связи с уменьшением количества граждан, пользующихся услугами спортивных школ, бассейнов и т.д., особенности оплаты времени простоя.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

В случае невозможности предоставления работникам работы по тем или иным причинам, работодатель имеет право издать приказ об объявлении простоя, с указанием в нем периода, в течение которого будет действовать простой, условия о месте пребывания работников в период простоя (на рабочих местах, либо освободить работников от необходимости присутствовать на рабочих местах), а также условия оплаты простоя.

В соответствии со ст. 157 ТК РФ время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Возможность работников отказаться от направления в командировки, в особенности в страны, в которых выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину.

В соответствии со ст. 166 ТК РФ служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

Отказаться от командировки может работник, если основания для отказа предусмотрены в ТК РФ или трудовом договоре. В соответствии со ст. 259 ТК РФ не могут направляться в командировку без их согласия женщины с детьми до трех лет; одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет; работники, имеющие детей-инвалидов; работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. Нельзя отправлять в командировку беременных женщин; несовершеннолетних сотрудников, кроме спортсменов и творческих работников; работников, заключивших ученический договор, если командировка не связана с ученичеством; инвалидов, если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации.

В соответствии со ст. 264 ТК РФ гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

В настоящее время сообщение со странами с неблагоприятной эпидемической обстановкой ограничено, поэтому направление в командировку в принципе затруднительно. Также после возвращения из командировки из указанных выше стран, работнику в обязательном порядке необходимо будет остаться на карантине.

Возможность изменения режима работы работников в связи со сложившейся ситуацией.

В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

Также, в соответствии со ст. 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев.

Таким образом изменить продолжительность рабочего дня (рабочей недели) работодатель может с учетом требований указанных выше норм закона.

Кроме того, работодатель имеет право вносить изменения в утвержденные им графики работ (графики сменности) в части изменения времени начала (окончания) рабочей смены, ее продолжительности с обязательным соблюдением требований предъявляемых к продолжительности междусменного отдыха работников, еженедельного непрерывного отдыха, а также необходимостью предоставления работникам работы обусловленной заключенными с ними трудовыми договорами (т.е. предоставления работникам нормы рабочих часов в рамках суммированного учета рабочего времени в пределах установленного им учетного периода).

Больничные листы: часто задаваемые вопросы

Я вернулась из отпуска из-за границы. Начальник говорит, что я должна соблюдать режим самоизоляции и оформить отпуск за свой счет? Правомерно ли это?

— Нет, не правомерно. Вы можете получить больничный в связи с карантином. Для того чтобы оформить такой больничный, достаточно заполнить заявление и представить фото документов, подтверждающих поездку, в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования.

Как можно оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом?

— Это можно будет сделать дистанционно, оформив электронный больничный лист. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление можно подать как на себя, так и на работающих совместно проживающих с вами граждан.

На какой период выдается больничный в связи с карантином по коронавирусу?

— Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая – после его закрытия.

Слышал, что порядок оплаты больничного листа по карантину будет отличаться от обычного. Как это будет выглядеть на практике?

— Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая – после его закрытия. Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня оплаты больничных листов.

У ребенка в школе продлили каникулы. Могу ли я взять больничный на это время?

— Нет, на время школьных каникул больничный родителям не полагается. Но предприятиям рекомендуется организовать удаленную работу на дому для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста.

По всем вопросам, связанным с изменениями условий заключенных с работниками трудовых договоров по причинам, обусловленным угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, работники и работодатели могут получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (4812) 31-03-69, 8 (4812) 31-72-78 (по данному номеру телефона работники могут оставлять голосовые сообщения в круглосуточном режиме).

Также работники и работодатели могут обратиться в Государственную инспекцию труда в Смоленской области с письменным обращением посредством электронного сервиса, размещенного на сайте «Онлайнинспекция.рф», и на адрес электронной почты Git67@rostrud.ru.

По информации Государственной инспекции труда в Смоленской области