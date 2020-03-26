﻿Вирусы на газетах не живут

По словам ведущих мировых врачей и ученых, в мире не было случаев передачи вируса COVID-19 через бумажные газеты, журналы, письма или упаковку.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, вероятность того, что человек, заражённый COVID-19, может перенести инфекцию на какие-либо товары, мала. Как и риск заражения от посылки, которая прошла долгий путь, сопровождавшийся перепадом температур и действием иных факторов.

Исследование, опубликованное на прошлой неделе учёными из Национальных Институтов Здравоохранения США, Центра Контроля Заболеваемости США, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстонского университета в «Медицинском журнале Новой Англии», показало различную устойчивость коронавируса на разных поверхностях. Среди протестированных сред и материалов – аэрозолей, пластика, нержавеющей стали, меди и картона – самый низкий уровень вероятности передачи коронавируса был у меди – из-за ее атомного состава, а также у картона – вероятно, из-за его пористой природы.

Подчеркнув, что вирус лучше всего распространяется через аэрозольные взвеси, исследователи также нанесли мельчайшие капли с вирусом на твёрдые поверхности и измерили, как долго они сохраняют способность к передаче заражения.

Дольше всего коронавирус сохраняется на гладких непористых поверхностях. В результате исследования было обнаружено, что на пластике и нержавеющей стали вирус оставался жизнеспособным даже спустя трое суток. Учёные отмечают, что это не так страшно, как может показаться, поскольку вирус быстро ослабевает при взаимодействии с воздухом. Каждые 66 минут вирус теряет половину своей силы. Следовательно, спустя три часа после попадания на поверхность его эффективность сокращается в восемь раз. А шесть часов спустя жизнеспособность вируса составляет всего 2% от первоначальной.

На картоне вирус (так же, как в случае со сталью и пластиком) с каждым часом становился слабее и слабее из-за воздействия воздуха, а через 24 часа полностью терял свою жизнеспособность.

На газетной бумаге, которая гораздо более пориста, чем картон, жизнеспособность вируса, по-видимому, должна быть еще короче.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Корнелльского университета Гари Уиттакер заявил изданию «The Post», что для преодоления естественной защиты человека обычно требуется «вторжение целой вирусной армии», а это значит, что заражение через поверхности предметов является маловероятным.

В интервью 10 марта на радио «Би-Би-Си Шотландия» вирусолог Центра Джона Иннеса Джордж Ломоносов, исследующий в Великобритании структуры и свойства вирусов при помощи молекулярной биологии, опроверг теорию о передаче коронавируса через газетную бумагу: «Газеты являются довольно стерильными в силу способа их печати и дальнейшей обработки. Именно поэтому в Британии есть давняя традиция подавать «фиш-н-чипс» (рыбу с жареной картошкой) на газете. Шансы заразиться через газету бесконечно малы».

СМИ по-разному реагируют на озабоченность читателей на счёт газетной бумаги:

• Доставка на дом: в основном, издания и распространители обеспечивают разносчиков газет дезинфицирующими средствами для рук и салфетками. Курьеры оставляют доставляемые газеты перед дверью подписчика.

• Распространение в розницу: я слышу истории о том, как издатели выдают киоскёрам и раздатчикам газет на улице перчатки, маски и дезинфицирующие средства – якобы для защиты своих работников. Но я подозреваю, что это в равной степени это делается для успокоения людей, покупающих газеты и журналы.

• Ликбез о процессе печати: начиная с этой недели «The Wall Street Journal» размещает в своем печатном издании информацию о том, что процесс производства газеты почти полностью автоматизирован, и риск заражения низок.

• Помните о нашем издании в сети: из-за излишней предосторожности издатели делают упор на своих электронных версиях, рекламируя их тем, кто обеспокоен безопасностью газетной бумаги. Такая реклама уже активно используется в отелях.

• Упаковка в пакет: одним из любопытных моментов, вытекающих из этой темы, является упаковка издания в полиэтиленовый пакет. В то время как в последние годы многие издатели сокращают объемы использования пластика, на некоторых рынках пакеты могут быть необходимым условием для качественной доставки изданий на дом. Ещё раз повторю: примеры передачи вируса через пластик отсутствуют.

Эрл Дж. Уилкинсон

Исполнительный директор и генеральный директор

Международной Ассоциации Новостных Медиа (INMA)

Даллас, Техас, США

Перевод:

Александр Брагин