«Помнить не только в праздник»

В рамках акции «Помнить не только в праздник» исполнительный директор базы отдыха «Попутный ветер» в Бессонове Николай Евгеньевич Сокол передал продуктовые наборы для 18 участников Великой Отечественной войны, проживающих в Сафонове.

«Наш долг – поддержать ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу. В этой связи руководство нашей компании приняло решение ежемесячно, начиная с февраля 2020 года, доставлять для участников войны продуктовые наборы», — с этими словами Николай Евгеньевич обратился к заместителю председателя Сафоновской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Раисе Григорьевне Богомоловой. Акция носит долгосрочный характер и предусматривает подобную ежемесячную поддержку каждому из оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны из Сафонова – пожизненно. Таково решение руководства базы отдыха «Попутный ветер».

Поддержка уместна в условиях введенных в России карантинных мероприятий по предупреждению распространения коронавируса и актуальна для россиян в возрасте от 65 лет и старше, которым сейчас нежелательно покидать свои дома. Переданный запас продуктов позволит им продержаться определенное время, не посещая общественные места и не подвергая себя опасности быть зараженным. Продуктовые наборы от спонсоров каждому будут доставлены по месту проживания.