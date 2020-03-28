Бронирование путевок в детские оздоровительные центры приостановлено

Бронирование путевок в организации отдыха детей и их оздоровления на летний период 2020 года будет недоступно до снятия ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Смоленской области.

Об открытии бронирования будет сообщено дополнительно на сайте Департамента по социальному развитию https://www.socrazvitie67.ru