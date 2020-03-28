﻿Жителей Смоленской области приглашают присоединиться к проекту «Мечта ветерана»

Проект призван помочь ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла – осуществить их самые заветные мечты. Особую актуальность данная инициатива приобретает в преддверии такой знаменательной даты, как 75-летие Победы, которую наша страна отмечает в нынешнем году.

«Их [ветеранов] осталось совсем мало, особенно тех, кто реально принимал участие в боевых действиях, защищая наше будущее! Родившись, они даже представить себе не могли, как сильно изменится их жизнь! А ведь они тоже о чем-то мечтали и некоторые из этих мечт до сих пор не сбылись… Именно с этой мыслью было принято решение создать проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА», благодаря которому мы сможем не только сообщить друг другу о подвигах наших героев, но и об их несбывшихся мечтах, которые мы обязательно сможем осуществить, чего бы нам это не стоило!» – рассказывает создатель проекта Ярослав Селютин.

На официальном сайте (https://мечтаветерана.рф/ ) можно узнать, о чем мечтают ветераны и помочь им в реализации этих желаний. Например, обустроить подъезд к дому, отремонтировать ванную комнату, навести порядок в палисаднике, увидеть своими глазами Крымский мост и пр. Для этого необходимо нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана» и заполнить соответствующую форму, указав свои контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться.