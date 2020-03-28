﻿Об организации работы дошкольных образовательных организаций в период с 30 марта по 03 апреля 2020





В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 27.03.2020 № 238-ОД в период с 30 марта по 03 апреля 2020 будет организована работа дежурных дошкольных групп (численностью не более 12 человек) в дошкольных образовательных организациях для обучающихся, родители (законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность в указанный период.

Воспитателями или медицинскими работниками дошкольной образовательной организации в рамках ежедневного утреннего приема детей должно быть обеспечено проведение опроса родителей о состоянии здоровья детей, а также по показаниям ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.

Рекомендуется не привлекать к осуществлению трудовой деятельности работников, достигших пенсионного возраста, беременных женщин, а также женщин, имеющих детей до 14 лет.