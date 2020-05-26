Операция «Мотоцикл»

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» в период с 25 по 29 мая проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

Госавтоинспекция обращается ко всем владельцам мототранспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Об опасности управления двухколесными транспортными средствами нужно помнить и родителям, которые купили или планируют купить своим детям скутер. Управлять этим транспортным средством можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения и только в шлеме.

Водителям же автомобилей следует всегда включать поворотники, избегать резких маневров, дважды смотреть в зеркала при перестроении и проверять помеху сзади, открывая дверь, помните, что в автомобиле вы гораздо более защищены от травм в случае столкновений, нежели водители вело- и мототранспорта.