ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для абитуриентов

В условиях введения в нашем регионе ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на базе Регионального сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной навигации, созданного по поручению Губернатора Смоленской области Алексея Островского, с 1 июня будет организована работа «горячей линии» по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации Смоленской области в 2020 году.

Ответить на возникающие вопросы готовы специалисты Центра, который является единым оператором Смоленской области, где аккумулирована информация об образовательных организациях и реализуемых в них профессиях и специальностях, о правилах приема, о количестве имеющихся бюджетных мест, об особенностях подачи документов и т.д.

Поступающие и их родители смогут получить консультационную помощь по телефонам «горячей линии»: 8 (4812) 384-374, +7-952-532-20-82.

«Горячая линия» будет работать с 8.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 17.00 в выходные дни.

Е.П. Талкина, и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке: «Открывая такую «горячую линию», мы думаем, прежде всего, о тех ребятах, которые в сентябре этого года станут первокурсниками наших колледжей и техникумов. Именно для них мы создаем комфортные условия обучения, стараемся сделать студенческую жизнь насыщенной и интересной… Однако сегодняшние условия ограничений не дают возможности абитуриентам и их родителям лично прийти в образовательные организации и выбрать подходящую профессию или специальность. Решить подобные проблемы поможет созданный сервис».