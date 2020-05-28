﻿Колокола вознеслись на Вознесение

В праздник Вознесения Господня сельский храм в деревне Рыбки обрел голос.

Освящение звонницы провел епископ Вяземский и Гагаринский Сергий. Одиннадцать кампанов отлиты благодаря финансовой помощи члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ф.А. Клинцевича, председателя Смоленской областной Думы И.В. Ляхова, а также Н.М. Бобрикова, В.Ю. Шимко и других ктиторов.

Строительство храма в настоящее время идет в рамках реализации партийного проекта «Историческая память», а Игорь Васильевич Ляхов выступает в качестве координатора как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Именно по его инициативе и по благословению Митрополита Смоленского и Калининградского, а ныне действующего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в 2010 году в Рыбках владыкой Феофилактом был заложен первый камень строительства церкви Вознесения Господня. В 2015 году – освящен и установлен православный крест на куполе. И вот – следующее значимое событие: храм зазвучал. Православные говорят: колокольный звон – это песня ангела.