Сафоновские улицы преобразятся

В 2020 году в рамках реализации программы развития дорожно-транспортного комплекса Смоленской области выделено 25 миллионов рублей на капитальный ремонт центральных улиц г. Сафоново: Советской и Энгельса.

На улице Советской предстоит отремонтировать 550 метров проезжей части улицы от пересечения с улицей Красногвардейской до поворота на улицу Энгельса, значительно расширить ее, заменить бордюры и отремонтировать пешеходные дорожки. Подрядчик уже приступил к работе. В настоящее время с помощью специальной техники снимается асфальтный слой.

Снятый «старый» асфальт используется при благоустройстве улиц частного сектора Сенной и Геологов.



На улице Энгельса предстоит отремонтировать 1100 метров – от улицы Первомайской до Гагарина.

«Старый» асфальт, переработанный в асфальтную крошку, пойдет на ремонт улицы Бакунина и проезда между улицами Тельмана и Школьной. «Адреса» улиц частного сектора выбраны в соответствии с обращениями граждан и рекомендациями ГИБДД.