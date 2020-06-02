﻿Декларация о характеристиках объекта недвижимости влияет на определение кадастровой стоимости

За 4 месяца 2020 года в Кадастровой палате по Смоленской области было оценено 4122 земельных участка. По решению Комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки внесены изменения кадастровой стоимости в размере рыночной в отношении 26 объектов.

Как сообщили сотрудники ведомства, работа с декларацией о характеристиках объектов недвижимости способствует отражению в Едином госреестре недвижимости наиболее достоверных данных о кадастровой стоимости конкретного объекта кадастрового учета

С 5 октября 2019 года вступил в силу новый порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, утвержденный Минэкономразвития России.

С целью проведения государственной кадастровой оценки правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить в областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области», декларации о характеристиках своей недвижимости.

Рассмотрению подлежат декларации, представленные как в форме бумажного документа, так и на электронном носителе. При этом граждане могут обратиться в учреждение лично либо подав документы онлайн или через многофункциональные центры.

Порядком утверждены сроки рассмотрения декларации бюджетным учреждением ‑ она рассматривается в течении 50 рабочих дней со дня предоставления. Кроме того, определены перечень документов, прилагаемых к декларации, основания для отказа в ее рассмотрении, утверждена форма декларации.

Предоставление сведений о характеристиках недвижимости, содержащихся в декларации, необходимо для наиболее качественного определения кадастровой стоимости объектов. При определении кадастровой стоимости земельных участков используются сведения из реестра недвижимости о характеристиках, влияющих на величину кадастровой стоимости – это, в первую очередь, категория земель, вид разрешенного использования и площадь земельного участка.

Кадастровая палата по Смоленской области определяет кадастровую стоимость вновь образованных объектов недвижимости и объектов недвижимости, количественные и качественные характеристики которых изменились.

Гражданин может подать заявление на изменение разрешенного использования земельного участка, или уточнение местоположения земельного участка через форму на сайте Росреестра или через многофункциональные центры. При изменении количественных или качественных характеристик земельного участка, специалисты Кадастровой палаты по Смоленской области оценят объект недвижимости (земельный участок), а гражданин получит выписку с новыми сведениями.