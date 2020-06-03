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﻿Конкурс по благоустройству

03.06.2020

Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области объявляет конкурс по благоустройству территории Сафоновского района Смоленской области по следующим номинациям:

  • Лучшая школа по благоустройству;
  • Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству;
  • Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству;
  • Лучшее учреждение культуры по благоустройству;
  • Лучшее здравоохранения по благоустройству;
  • Лучшее торговое предприятие по благоустройству;
  • Лучшее предприятие по благоустройству;
  • Лучший федеральный и государственный орган по благоустройству;
  • Лучшая придомовая территория по благоустройству;
  • Лучшее сельское поселение по благоустройству.

Желающим принять участие в конкурсе просьба в срок до 15 июня 2020 года предоставить:

  • заявки (в произвольной форме);
  • отчет (справка) о проведенной работе по благоустройству территории;
  • фото-видео, газетные материалы о проведенных мероприятиях по благоустройству.

Заявки будут приниматься по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, кабинет 316.

Комитет по строительству и ЖКХ
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области

Опубликовано в категории Новости

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