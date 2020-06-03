﻿Конкурс по благоустройству

Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области объявляет конкурс по благоустройству территории Сафоновского района Смоленской области по следующим номинациям:

Лучшая школа по благоустройству;

Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству;

Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству;

Лучшее учреждение культуры по благоустройству;

Лучшее здравоохранения по благоустройству;

Лучшее торговое предприятие по благоустройству;

Лучшее предприятие по благоустройству;

Лучший федеральный и государственный орган по благоустройству;

Лучшая придомовая территория по благоустройству;

Лучшее сельское поселение по благоустройству.

Желающим принять участие в конкурсе просьба в срок до 15 июня 2020 года предоставить:

заявки (в произвольной форме);

отчет (справка) о проведенной работе по благоустройству территории;

фото-видео, газетные материалы о проведенных мероприятиях по благоустройству.

Заявки будут приниматься по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, кабинет 316.

Комитет по строительству и ЖКХ

Администрации муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области