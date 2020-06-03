Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области объявляет конкурс по благоустройству территории Сафоновского района Смоленской области по следующим номинациям:
- Лучшая школа по благоустройству;
- Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству;
- Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству;
- Лучшее учреждение культуры по благоустройству;
- Лучшее здравоохранения по благоустройству;
- Лучшее торговое предприятие по благоустройству;
- Лучшее предприятие по благоустройству;
- Лучший федеральный и государственный орган по благоустройству;
- Лучшая придомовая территория по благоустройству;
- Лучшее сельское поселение по благоустройству.
Желающим принять участие в конкурсе просьба в срок до 15 июня 2020 года предоставить:
- заявки (в произвольной форме);
- отчет (справка) о проведенной работе по благоустройству территории;
- фото-видео, газетные материалы о проведенных мероприятиях по благоустройству.
Заявки будут приниматься по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, кабинет 316.
Комитет по строительству и ЖКХ
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
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