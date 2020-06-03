﻿Смолян приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Сохраним планету»

С 5 июня начинается прием заявок на участие в конкурсе рисунков «Сохраним планету», организованного Департаментом по природным ресурсам и экологии совместно с акционерным обществом «Спецавтохозяйство» в преддверии Всемирного Дня окружающей среды.

Стоит отметить, что среди ключевых целей мероприятия — привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим проблемам, формирование экологической культуры населения.

На конкурс принимаются сканы и фотографии рисунков, выполненных в любой технике художественного исполнения (цветные карандаши, краски, восковые мелки и т. д.), с указанием авторства работы на официальную электронную почту АО «СпецАТХ» (specatx@gmail.com) или в личные сообщения в группу Вконтакте. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 18 лет.

Прием заявок завершится 11 июня. Результаты конкурса будут объявлены 17 июня.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.